Совет Федерации одобрил законы-2025 о выплатах мобилизованным и о продлении срока возвращения к работе

Если по состоянию здоровья работник не возобновил трудовой контракт после службы – его не уволят.

Совфед одобрил новые законы о поддержке участников СВО, которые по состоянию здоровья не возобновили действие трудового договора или государственную гражданскую службу в течение трех месяцев после окончания военной службы.

«Трехмесячный период, в течение которого участник СВО может вернуться на работу после окончания прохождения военной службы и участия в добровольческих формированиях, в случае получения в этот период больничного, будет продлен. При этом пособие по временной нетрудоспособности будет выплачиваться за счет средств бюджета СФР. Это позволит продлить период сохранения рабочих мест за ветеранами СВО и поддержать их материально», – сказал замглавы Минтруда Андрей Пудов.

Сейчас после окончания военной службы у работника, с которым приостановили трудовой договор, или у госслужащего, с которым приостановили служебный контракт, есть три месяца для возвращения на свое рабочее место. По действующим нормам, если в течение этих трех месяцев он заболевает, то пособие по временной нетрудоспособности ему не назначают и не платятя. А если он не выйдет на работу через три месяца – работодатель имеет право расторгнуть с ним трудовой договор (служебный контракт).

Законы вступят в силу со дня официального опубликования.