Совет Федерации одобрил законы-2025 о выплатах мобилизованным и о продлении срока возвращения к работе
Совфед одобрил новые законы о поддержке участников СВО, которые по состоянию здоровья не возобновили действие трудового договора или государственную гражданскую службу в течение трех месяцев после окончания военной службы.
«Трехмесячный период, в течение которого участник СВО может вернуться на работу после окончания прохождения военной службы и участия в добровольческих формированиях, в случае получения в этот период больничного, будет продлен.
При этом пособие по временной нетрудоспособности будет выплачиваться за счет средств бюджета СФР. Это позволит продлить период сохранения рабочих мест за ветеранами СВО и поддержать их материально», – сказал замглавы Минтруда Андрей Пудов.
Сейчас после окончания военной службы у работника, с которым приостановили трудовой договор, или у госслужащего, с которым приостановили служебный контракт, есть три месяца для возвращения на свое рабочее место. По действующим нормам, если в течение этих трех месяцев он заболевает, то пособие по временной нетрудоспособности ему не назначают и не платятя. А если он не выйдет на работу через три месяца – работодатель имеет право расторгнуть с ним трудовой договор (служебный контракт).
Законы вступят в силу со дня официального опубликования.
