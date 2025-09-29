МВД хочет ввести уголовную ответственность за передачу криптовалютных кошельков

Мошенники выводят деньги не только с банковских карт, но и через криптокошельки. Поэтому МВД требует привлекать к уголовной ответственности тех, кто передает свои аккаунты третьим лицам.

МВД собирается привлекать к уголовной ответственности тех, кто передает свои криптокошельки третьим лицам. Наказание будет по аналогии с передачей банковских карт. Ожидается, что такие изменения помогут лучше бороться с дропперами.

Заместитель начальника следственного департамента МВД Данил Филиппов рассказал, что криптовалютные биржи предоставляют правоохранителям информацию о регистрации аккаунтов на их площадках. При подозрении на мошеннические действия сотрудники МВД допрашивают владельцев криптокошельков, но зачастую выясняется, что аккаунт передавали третьим лицам.

«Это зеркальная история с дропами, которая требует пересмотра действующего законодательства, на наш взгляд, также введения какой-либо ответственности», — сказал Данил Филиппов.

Подобных «трейдеров» привлекают к уголовной ответственности за соучастие в мошенничестве, однако это единичные случаи.

Недавно мы писали, что за передачу банковских карт и счетов можно получить до 3 лет лишения свободы.