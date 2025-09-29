📞 Из-за маркировки звонков кол-центры рискуют закрыться

Кол-центры, которые проводят социологические опросы, могут закрыться. Они не справятся с ростом себестоимости звонков в 5-20 раз из-за маркировки.

С 1 сентября 2025 года начала действовать маркировка звонков от компаний. Мобильные операторы должны указать, какая именно фирма хочет связаться с абонентом. За такую услугу платит сам бизнес, поэтому многие кол-центры рискуют не справиться с нагрузкой и закрыться.

Уже перестали работать 18 кол-центров в Перми, Томске, Новосибирске и Владимире. Ассоциация исследовательских компаний «Группа 7/89» обратилась в Владимиру Путину, чтобы решить проблему, пишут «Ведомости».

Обращение подписали 46 участников ассоциации и свыше 4 тыс. сотрудников кол-центров, которые занимаются социологическими опросами.

Из-за новых правил маркировки повысилась себестоимости телефонных звонков в 5-20 раз, что может сказаться на ситуации перед выборами в Госдуму в 2026 году. Партии рискуют остаться без объективной оценки реальных настроений россиян.

Согласно постановлению правительства от 28 августа 2025 года № 1300 о маркировке бизнес-звонков, при входящем вызове на экране телефона должно быть указано:

Название компании или ИП либо коммерческое обозначение. Категория вызова.

Недавно мы писали, что Минцифры хочет разрешить некоторым компаниям звонить абонентам без их согласия.