Оформить налоговый вычет на Госуслугах в 2026 году будет проще

В начале следующего года внедрят сервис, который сам рассчитает налог при продаже недвижимости или транспорта.

В начале 2026 года оформить имущественный налоговый вычет по НДФЛ на недвижимость и транспорт на Госуслугах будет проще. Об этом сообщил депутат Александр Якубовский.

По его словам, к началу 2026 года хотят внедрить сервис, который будет самостоятельно рассчитывать налог при продаже недвижимости или транспорта. Так людям не придется самостоятельно заполнять декларацию, пояснил он.

Также к началу 2026 года запустят функцию отслеживания статуса камеральных проверок. Это позволит россиянам видеть, на каком этапе рассмотрения находится их заявление, отслеживать момент перехода к стадии выплаты.