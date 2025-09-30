Стоит ли оформлять трудовой договор задним числом, если на этом настаивает налоговая

Налоговики ищут нарушения трудового законодательства и предлагают заключить трудовой договор или ГПХ задним числом. А потом доначисляют налоги и взносы.

На форуме «Клерка» спросили совета по ситуации: у жены есть ПВЗ, на котором муж и жена (оба ИП на УСН) работали посменно.

Муж не оформлен как сотрудник, выплат не было. Подавал отчет по доходам на УСН 6% один раз в год.

Налоговая проверила жену-ИП на предмет нелегальной занятости и составила протокол с решением скорректировать налоговые обязанности по страховым взносам и по НДФЛ за весь 2024 и за 3 и 6 месяцев 2025 года с указанием корректного числа сотрудников. Они же предложили оформить трудовой договор или ГПД с мужем задним числом и сдать отчетность за 2024 и 2025 годы. Это приведет к доплате НДФЛ, пеней и штрафов, в том числе за не сданную отчетность.

Кроме того, оба ИП на УСН уменьшали налог по УСН на сумму страховых взносов на 100%, а если у ИП есть хотя бы один сотрудник – уменьшить налог можно не более чем на 50% страховых взносов.

Как быть в этой ситуации – сделать, как предлагают налоговики или оформить договор ГПХ текущей датой и начинать начислять соответствующие налоги в IV квартале 2025, спросил пользователь.

Заключать договор ГПХ или трудовой договор задним числом юридически неправомерно, ответили в комментариях. Но налоговики часто предлагают такой вариант, чтобы доначислить налоги.

Если оформить договор ГПХ с IV квартала 2025 года, то обязанность сдавать расчеты по НДФЛ и страховым взносам возникнет только с этого момента. Но налоговики уже зафиксировали нарушение трудового законодательства в 2024–2025 годах. Поэтому доначислить налоги и взносы и оштрафовать могут «по решению комиссии».

Что касается страховых взносов, то, если налоговики докажут, что муж считался работником с 2024 года, УСН-налог придется пересчитать и также заплатить штраф.

Вариантов в этой ситуации два:

согласиться с налоговой и подать уточненки за 2024–2025 гг ., доплатить НДФЛ, страховые взносы и УСН (учитывая ограничение 50%);

оформить договор только с текущей даты. Но налоговая может вынести решение о доначислениях на основании протокола комиссии и зафиксированных фактов.

Позицию налоговой можно оспорить – отстаивать позицию, что помощь мужа была разовой, без оплаты. Но если не готовы спорить — лучше добровольно уточнить отчетность, чтобы снизить размер штрафов и пеней.

