До конца 2025 года можно выбрать оптимальный режим налогообложения доходов от КИК

С доходов от контролируемых иностранных компаний можно платить налог в общем порядке (НДФЛ) или фиксированный платеж. Выбрать нужно до 31 декабря.

Налоговая служба напоминает, что есть два способа налогообложения доходов от контролируемых иностранных компаний (КИК):

НДФЛ в общем порядке;

фиксированный платеж в зависимости от количества КИК.

Физлицо может выбрать более выгодный для себя способ и перейти на уплату НДФЛ с фиксированной прибыли или, наоборот, вернуться на налогообложение в общем порядке.

Для перехода на уплату НДФЛ с фиксированной прибыли нужно отправить в налоговую уведомление о переходе (КНД 1120417).

Уведомление подают в налоговую по месту жительства (месту постановки на учет налогоплательщика, отнесенного к категории крупнейших) до 31 декабря года, начиная с которого нужно платить налог с фиксированной прибыли.

Так, уведомление о переходе на уплату НДФЛ с фиксированной прибыли в отношении налогового периода 2025 года необходимо представить до 31 декабря 2025.

Порядок уплаты налога с фиксприбыли нужно будет применять в течение не менее 5 налоговых периодов, начиная с года отправки уведомления.

Бенефициары иностранных компаний, которые перешли на фиксированные платежи в 2020-м или в 2021 году, до конца 2025 могут оценить потенциальные последствия возврата к уплате НДФЛ с фактической прибыли КИК и при желании подать заявление о возврате на стандартный режим, отметили налоговики.

Для этого нужно до 31 декабря 2025 года подать в налоговую уведомление об отказе от уплаты НДФЛ с фиксированной прибыли КИК (КНД 1120418). Тогда НДФЛ с прибыли КИК за 2025 год посчитают исходя из фактической прибыли КИК.