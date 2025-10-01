⚡️ Итоги дня: нашли больше 111 тонн чая с пестицидами, Wildberries закрыл информацию о продажах селлеров, расходы на подбор персонала выросли у 74% компаний

В России с начала 2025 года выявили более 111 т чая с наличием пестицидов. Проверки Роспотребнадзора и Россельхознадзора выявили нарушения у таких брендов, как Tess, Greenfield, «Русская чайная компания», «Золотая чаша», «Беседа» и других.

После длительного спада интерес туристов к поездкам в Краснодарский край начал восстанавливаться: доля региона в структуре продаж выросла на 2% год к году. Это связано с возобновлением работы местного аэропорта.

Россияне старше 55 лет стали чаще путешествовать. Почти каждый четвертый турист (23%), путешествующий по России, — старше 55 лет. В первом полугодии 2025 года россияне этого возраста совершили 18,5 млн турпоездок — на 13% больше, чем за тот же период 2024 года.

Wildberries решил закрыть данные о продажах своих селлеров. Сторонние ресурсы уже успели построить многомиллионный бизнес на продаже открытых данных маркетплейса. В компании аргументируют свое решение многочисленными обращениями самих селлеров, жалующихся, что сбор таких данных приводит к недобросовестной конкуренции и нарушает конфиденциальность сведений об их продажах.

Сеть строительных магазинов ОВI начала продажи на маркетплейсе Wildberries. Пользователи будут получать товары напрямую со складов через курьеров.

В России создали словарь для этичного общения с людьми с инвалидностью. Это методическое пособие для корпоративных команд и руководителей, в коллективах которых есть люди с ограниченными возможностями здоровья.

Три четверти компаний столкнулись с ростом расходов на подбор персонала. Затраты на рекрутмент выросли у 74% компаний, при этом у четверти из них рост составил от 5 до 10%.

Сотрудники АвтоВАЗа массово увольняются из-за уменьшения зарплат. Если раньше они получали по 100-120 тысяч, то теперь максимум 45-50.

Платформа SuperJob открыла доступ к сервису для работодателей из стран СНГ.

Яндекс Еда запустила платформу для продвижения региональных ресторанов через блогеров. В базу вошли инфлюенсеры из более чем 20 городов России.

Объем российского IT-рынка по итогам 2025 года достигнет 3,85 трлн рублей, что означает замедление роста до 10% против 15-20% в 2024 году.