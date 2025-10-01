ЦОК КПП БСН 25.09 Мобильная
ЭДО

🚛 Минтранс: электронный документооборот в несколько раз снизит стоимость оформления грузоперевозок

Ведомство обещает, что стоимость оформления документов в 2026 году сократится со 150-700 до 4-15 рублей.

Электронный документооборот снизит себестоимость оформления грузоперевозок, рассказал директор департамента цифрового развития Минтранса Артем Юренков.

С 1 сентября 2026 года использование электронных перевозочных документов (ЭПД) станет обязательным. Но некоторые требования к вводу обязательных электронных экспедиторских документов и внесению данных о перевозках в ГИС вступили в силу с 1 сентября 2025.

По словам Юренкова, не менее 90% документов собираются перевести в электронный вид.

Ведомство считает, что себестоимость оформления документов со 150-700 рублей снизится до 4-15 рублей. А автоматизация взаимодействия между госорганами ускорит оформление внутренних перевозок с 7 до 2-3 дней.

В ГИС ЭПД уже оформлено 25 млн перевозочных документов и ежемесячно добавляется около 1,5 млн новых.

«Через ГИС ЭПД сейчас оформляется электронная транспортная накладная, а также электронный путевой лист. Это основные документы для общественного транспорта», — отметил чиновник.

Использование электронных документов ускоряет оформление, сокращает затраты на печать, хранение архивов, экономит время на поиске документов, добавил Юренков.

Автор

Ольга Ульянова
