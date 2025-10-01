ЦОК КПП БСН 25.09 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Как стать главным бухгалтером. Пошаговый план роста →
3-НДФЛ

Какие ошибки в 3-НДФЛ мешают быстрее получить налоговый вычет: примеры 2025

Чтобы не тратить время на исправление деклараций и составление корректировочных документов, налоговики перечислили самые частые ошибки, которых можно избежать.

На скорость получения вычета влияет, корректно ли заполнена декларация 3-НДФЛ.

При заполнении этого документа налоговики рекомендуют обратить внимание на следующие ошибки:

Суть ошибки

Пояснение/Ситуация/Пример

Неверно указан номер корректировки

С случае направления нескольких деклараций за один год

Не указаны налоговые вычеты (например, стандартные на детей) и необлагаемые суммы дохода

Из-за этой ошибки налог к возврату рассчитывается в меньшем размере

В одной декларации не перечислили все доходы и вычеты

На практике могут подать две декларации: в одной указать вычет на фитнес, а в другой — на лечение. Это неверно: важно указывать все виды вычетов в одной декларации.

Ошибка в расчете остатка имущественного налогового вычета

Налогоплательщик не указывает полученный вычет совсем или суммирует полученный НДФЛ, а не сам вычет.

В состав расходов на приобретение имущества ошибочно включаются суммы:

  • материнского (семейного) капитала;

  • военной ипотеки;

  • иных субсидий и госвыплат;

  • льгот от работодателей на улучшение жилищных условий.

Данные суммы не учитываются в целях получения налогового вычета.

Включение в состав имущественного вычета по уплаченным ипотечным процентам расходов, понесенных в году, превышающем год, за который подается декларация

Например, в декларации 2023 года — проценты, уплаченные в 2025 году.

Нет соглашения между супругами

О разделе имущественного налогового вычета при покупке недвижимости в общую совместную собственность

Налоговые вычеты позволяют вернуть часть средств, потраченных на покупку жилья, обучение, лечение, фитнес.

Автор

Ольга Ульянова
НДС

Оптимизация налогов. Как провести крупную сделку на УСН и не заплатить НДС в 2025 – 2026

Из статьи вы узнаете, как использовать изменения законодательства в свою пользу и экономить налоги, его не нарушая.

Оптимизация налогов. Как провести крупную сделку на УСН и не заплатить НДС в 2025 – 2026

Начать дискуссию

Главная Тарифы