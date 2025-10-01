Какие ошибки в 3-НДФЛ мешают быстрее получить налоговый вычет: примеры 2025
На скорость получения вычета влияет, корректно ли заполнена декларация 3-НДФЛ.
При заполнении этого документа налоговики рекомендуют обратить внимание на следующие ошибки:
Суть ошибки
Пояснение/Ситуация/Пример
Неверно указан номер корректировки
С случае направления нескольких деклараций за один год
Не указаны налоговые вычеты (например, стандартные на детей) и необлагаемые суммы дохода
Из-за этой ошибки налог к возврату рассчитывается в меньшем размере
В одной декларации не перечислили все доходы и вычеты
На практике могут подать две декларации: в одной указать вычет на фитнес, а в другой — на лечение. Это неверно: важно указывать все виды вычетов в одной декларации.
Ошибка в расчете остатка имущественного налогового вычета
Налогоплательщик не указывает полученный вычет совсем или суммирует полученный НДФЛ, а не сам вычет.
В состав расходов на приобретение имущества ошибочно включаются суммы:
Данные суммы не учитываются в целях получения налогового вычета.
Включение в состав имущественного вычета по уплаченным ипотечным процентам расходов, понесенных в году, превышающем год, за который подается декларация
Например, в декларации 2023 года — проценты, уплаченные в 2025 году.
Нет соглашения между супругами
О разделе имущественного налогового вычета при покупке недвижимости в общую совместную собственность
Налоговые вычеты позволяют вернуть часть средств, потраченных на покупку жилья, обучение, лечение, фитнес.
