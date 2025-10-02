ЦОК КПП БСН 25.09 Мобильная
Информационные технологии

🤖 Греф рассказал, кого заменят роботы через 2-3 года

ИИ заменит самые неквалифицированные профессии.

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что роботы заменят работников самых неквалифицированных профессий.

Через 2-3 года человекоподобные роботы будут подметать улицы, подавать еду, уверен он.

Также он считает, что в ближайшие 10 лет появится Artificial General Intelligence – общий искусственный интеллект, а возможно и суперинтеллект.

«Суперинтеллект – это то, что фактически решит нерешаемые проблемы человечества, в частности оставшиеся 7 математических уравнений и еще огромное количество других нерешенных проблем», — заявил Греф.

Это даст гигантское количество прорывных возможностей для создания принципиально новых технологий, материалов, средств транспорта, уверен глава Сбербанка.

Автор

Комментарии

1
  • Вера Ревина

    в поиске самых неквалифицированных сотрудников главное - не выйти на самого себя

