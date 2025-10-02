Автоматическую проверку ОСАГО хотят запустить в тестовом режиме до конца 2025 года

Председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Эффективная транспортная система» Алексей Цыденов рассказал, что автоматический контроль за полисами ОСАГО с помощью фото- и видеофиксации могут внедрить уже в конце 2025 года. Система будет работать в пилотном режиме.

«Сейчас работа по линии МВД ведется, то есть это будет реализовано. <…> Пилотно [может быть реализовано] в этом году, в конце года, а вообще полную систему [планируется] разворачивать в следующем году», — сказал Алексей Цыденов.

В первой половине 2025 года водители оформили почти 18 млн полисов ОСАГО. Это на 4,2% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года. Число водителей со страховкой каско выросло почти на 5%.

Недавно мы писали, что эксперимент с проверкой ОСАГО по камерам хотят отменить. Минфин предлагает сразу запускать проверку со штрафами.