С какой суммы дохода платить налог с процентов по вкладам в 2025 году

НК РФ установлен необлагаемый минимум за 2024 год, который зависит от ключевой ставки ЦБ.

С 1 января 2021 года доходы в виде процентов по вкладам и остаткам на счетах в банках на территории РФ облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) — ст. 214.2 НК.

Как и ранее, облагаются только проценты, начисленные вкладчику банком, а не сам вклад (остаток на счете). Так как сумма вклада (рублевого или валютного) это имущество физлица, а не его доход, объясняет УФНС.

Новый порядок действует в отношении процентных доходов, полученных гражданами с 1 января 2021, но был временный мораторий: все доходы в виде процентов по вкладам/остаткам на счетах, полученные в 2021 и 2022 годах, не облагались НДФЛ.

Впервые налог на вклады в 2024 году заплатили разместившие денежные средства на банковских депозитах в 2023 году и получившие доход, превышающий необлагаемую налогом сумму.

НДФЛ облагается общая годовая сумма процентного дохода минус необлагаемая сумма. Она рассчитывается по формуле:

1 млн рублей × максимальное значение ключевой ставки ЦБ из действовавших на первое число каждого месяца в календарном году

За 2024 год максимальная ключевая ставка 21%, поэтому необлагаемый минимум за 2024 год составляет 210 тыс. рублей (1 млн руб. × 21%). Только полученный сверх этой суммы совокупный процентный доход облагается НДФЛ.

Для процентного дохода по депозитам ставки 13% и 15%:

13% — при годовом доходе до 2,4 млн рублей;

15% — с суммы свыше этого порога. И без дальнейшего увеличения ставки.

Пример Общий доход по вкладам за 2024 год 270 тыс. рублей, это на 60 тыс. больше необлагаемой суммы (210 тыс. руб.). Налог нужно будет заплатить с 60 тыс., сумма НДФЛ составит 7 800 руб. (60 тыс. × 13%).

Данные о выплаченных процентах поступают в налоговый орган автоматически от банков. Подавать декларацию 3-НДФЛ не нужно.

Налог с дохода от вклада за 2024 год включается в налоговое уведомление вместе с имущественными налогами. Крайний срок его уплаты — не позднее 1 декабря 2025.

После календарного года отразить в 3-НДФЛ нужно только полученный доход по вкладам в иностранных банках и самостоятельно уплатить налог.

НДФЛ с процентов по вкладам/остаткам на счетах несовершеннолетних уплачивают родители (усыновители, опекуны, попечители).

При исчислении НДФЛ не учитываются проценты:

по вкладам/остаткам на счетах в рублях в банках на территории РФ, процентная ставка по которым в течение всего календарного года не более 1% годовых;

по счетам эскроу.

Узнать о выплаченных банками процентах можно в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» в разделе «Доходы».