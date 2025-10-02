✖️ Минтранс: льгот для перевозчиков, пользующихся «Платоном», не будет
Минтранс не планирует вводить льготы для перевозчиков, оплачивающих проезд по системе «Платон».
Об этом заявил министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, автомобильные перевозки в значительной степени перетянули на себя грузы с железных дорог, речные грузы.
«Это говорит о том, что эта отрасль вполне рентабельна и эффективна. Было бы странно какими-то льготами там заниматься в текущем режиме», — сказал Никитин.
Систему Платон запустили в 2015 году. Базовый тариф составлял 3,73 рубля за километр, но для адаптации отрасли грузоперевозок установили временный понижающий коэффициент 0,51.
Теперь предлагается поэтапно отменить коэффициент к тарифу госсистемы «Платон» и полностью отказаться от него с 1 февраля 2028 года.
Также Никитин напомнил, что с 1 сентября система «Платон» должна «достраивать» маршруты грузовиков, если их бортовые данные не поступают в систему (постановление Правительства от 28.08.2025 № 1302).
Начать дискуссию