ФНС: как освободить от НДС товары и услуги для использования на СВО
Согласно п. 2 ст. 146 НК, передача товаров или услуг на безвозмездной основе для нужд СВО не признается объектом налогообложения НДС.
Чтобы не было налога, нужно проверить, что товары, работы или услуги передаются:
для казенных учреждений воинских частей и организаций Вооруженных Сил РФ, войск нацгвардии, органов ФСБ;
в целях использования в ходе специальной военной операции (СВО).
«Факт получения товаров и их использования в указанных целях должен подтверждаться документом, подписанным командиром (руководителем) воинской части или организации либо уполномоченным им лицом», — сказано на сайте ФНС.
В действующей форме налоговой декларации по НДС нет кода для данной операции, поэтому ФНС рекомендует использовать код 1010841 в разделе 7.
