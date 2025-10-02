ФНС: как освободить от НДС товары и услуги для использования на СВО

Сейчас в форме декларации по НДС нет кода для освобождения от налога товаров, работ или услуг при передаче на нужды специальной военной операции. Но налоговики рассказали, как это правильно указать.

Согласно п. 2 ст. 146 НК, передача товаров или услуг на безвозмездной основе для нужд СВО не признается объектом налогообложения НДС.

Чтобы не было налога, нужно проверить, что товары, работы или услуги передаются:

для казенных учреждений воинских частей и организаций Вооруженных Сил РФ, войск нацгвардии, органов ФСБ;

в целях использования в ходе специальной военной операции (СВО).

«Факт получения товаров и их использования в указанных целях должен подтверждаться документом, подписанным командиром (руководителем) воинской части или организации либо уполномоченным им лицом», — сказано на сайте ФНС.

В действующей форме налоговой декларации по НДС нет кода для данной операции, поэтому ФНС рекомендует использовать код 1010841 в разделе 7.