Законопроект 2025 о повышении утильсбора собрал почти 100 тысяч дизлайков

Россияне не хотят платить по коммерческому тарифу утилизационный сбор за автомобиль, которые ввезли для личного пользования.

3 октября 2025 года закончился сбор предложений и голосование по проекту Минпромторга о повышении ставок утилизационного сбора. Против изменений проголосовали почти 100 тыс. пользователей, а за — менее 600.

Причем отдать свой голос можно только после авторизации на портале нормативно-правовых актов через Госуслуги.

Законопроект предполагает, что с 1 ноября 2025 года владельцам автомобилей, в том числе обычным россиянам, придется платить коммерческий утилизационный сбор за импорт:

машин с двигателем внутреннего сгорания мощностью свыше 160 лошадиных сил;

электрокаров мощнее 80 л. с.

Сейчас действует льготная ставка при ввозе в страну авто для частного пользования. Если проект примут, то льготные условия по утилизационному сбору сохранят только владельцы автомобилей мощностью до 160 л. с.

При определении размера утильсбора будет учитываться не только объем двигателя автомобиля, но и его мощность.

Таблица с базовыми ставками утильсбора в зависимости от категории авто:

Категория автомобиля Сумма утилизационного сбора Легковые 20 тыс. рублей Грузовые 150 тыс. Спецтехника, самоходные машины и прицепы 172,5 тыс.

По мнению Минпромторга, изменения позволят бороться с серым импортом, поддержать отечественный автопром и снизить долю мощных иномарок в стране.