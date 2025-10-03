Минпромторг: закон о локализации такси не затронет машины с водителями

С 1 марта 2026 вступят в силу требования о локализации автомобилей в такси, но это не коснется сервисов по аренде автомобилей с водителями.

Требования закона о локализации такси не будут распространяться на услуги по аренде автомобилей с водителями.

«Закон о локализации такси не распространяется на сервисы для аренды автомобилей с водителями», — сказали в министерстве.

Кроме того, изменения не затронут авто, которые уже есть в реестре такси. Эти машины могут работать в такси до конца срока эксплуатации. Однако внести в реестр новую машину будет можно только после проверки на соответствие локализации.

Чтобы машина могла работать в такси, нужно соблюсти одно из условий:

количество баллов локализации соответствует количеству баллов, установленному Правительством для госзакупок;

автомобиль произведен в рамках специального инвестконтракта (СПИК), заключенного в период с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года.

Закон от 23.05.2025 № 116-ФЗ вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Недавно мы писали, что Минпромторг определил, какие машины могут работать в такси.