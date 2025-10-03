💲 Курс доллара, евро и юаня на 3 октября 2025 года

Официальный курс доллара снизился до 81 рубля, евро торгуется за 95,3.

На 3 октября 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 81 рубль. Валюта потеряла в цене больше 0,4 рубля. Курс евро — 95,3.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 3 октября 2025 года:

Валюта Стоимость Доллар США 81,0085 рубля Евро 95,3411 рубля Юань 11,3342 рубля

График изменений курса доллара США

По данным на 2 октября 2025 года, официальный курс доллара был 81,4967 рубля, евро — 95,6382, юаня — 11,3920.

Аналитики считают, что к середине октября 2025 года доллар начнет восстанавливать свои позиции. Спад связывают с избыточным предложением валюты экспортерами, а также с сокращением спроса на валюту из-за длинных праздников в Китае.

