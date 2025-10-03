Ozon и Wildberries пообещали следовать рекомендациям ФАС

Площадки изучат предложение Антимонопольной службы и скорректируют свои правила работы с селлерами.

Маркетплейсы заявили, что с пониманием относятся к требованиям Федеральной антимонопольной службы (ФАС), они изучат предложения и примут меры для доработки своих правил работы с селлерами.

В Wildberries сказали, что после тестирования решили отказаться от инструмента «Привлекательная цена», также площадка следит за обратной связью от предпринимателей. Об этом пишут «Ведомости».

Ozon продолжит диалог с селлерами, чтобы решить спорные вопросы и сохранить прозрачные условия. Маркетплейс проанализировал претензии продавцов, которые оказались недовольны новыми правилами возвратов. Если изначально заказы, которые вернули, с 1 октября отправлялись сразу на склад для перепродажи, то теперь маркетплейс разрешит оформлять заявку на вывоз. Так предприниматели смогут забрать свой товар.

Недавно мы писали, что ФАС требует пересмотреть новые правила-2025 Wildberries и Ozon.

