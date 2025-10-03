🔢 Добавили новое контрольное соотношение для декларации НДС при ставке 5% и 7%

Перечень контрольных соотношений для проверки НДС-декларации у плательщиков УСН дополнили еще одним пунктом. Об этом сообщается в письме ФНС от 25.09.2025 № СД-4-3/8781@.

Напомним: плательщики НДС по ставкам 5% или 7% не вправе применять НДС-вычеты. Новое соотношение позволить проверить, что необоснованных вычетов нет.

Так, если в разделе 9 (приложении 1 к разделу) отражен налог по этим ставкам, то в разделе 8 (приложении 1 к разделу) указывают только:

коды вида операции — 16, 17, 18, 22, 26, 43;

либо 01 — если номер и дата счета-фактуры продавца совпадают с номером и датой корректировочного документа.

