Стало известно, у кого самые высокие зарплаты в сфере финансов: суммы 2025

В финансовой сфере самые высокие зарплаты получают московские инвестдиректора, трейдеры и специалисты инвестиционного банкинга.

Средняя медианная зарплата таких сотрудников больше 500 тыс. рублей, а максимальные доходы — 1,8 млн. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследовании соцсети в сфере финансов Perforum.

38% респондентов сообщили, что работают в банках, 22% — в нефинансовых компаниях, 13% — в небанковских, лизинговых, страховых и брокерских фирмах, 12% — в инвестиционных фондах, 10% — в консалтинге и рейтинговых агентствах, а еще 5% — в госорганах.

Среди компаний, где больше всего платят топовым сотрудникам, оказались хедж-фонды. Это инвестиционные фонды, которые объединяют и вкладывают деньги инвесторов, чтобы получить максимальную прибыль при минимальных рисках. В таких организациях медианная зарплата 500 тыс. рублей.

В пенсионных фондах и управляющих компаниях специалисты получают в среднем 325 тыс. рублей. Показатель определялся как среднее по медианным зарплатам для сотрудников на одной должности, но в разных компаниях.