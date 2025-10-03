Мордовия будет продавать имущество банкротов

В Республике Мордовия с осени 2025 года начинает работать «Витрина имущества банкротов» — маркетплейс, где можно купить землю, транспорт, оборудование, которое осталось от обанкротившихся собственников.

К пилотному проекту ФНС под названием «Витрина имущества банкротов» (ВИБ) присоединилась Мордовия.

ВИБ — это онлайн-витрина с информацией о продаже земли, транспорта, оборудования и задолженности банкротов. Ее запустили в апреле 2024 года. Сейчас в проекте участвуют все регионы Приволжского федерального округа.

На площадке представлено 6 673 объекта, из которых в Мордовии — 449. Достоверность сведений подтверждают сайты Росреестр и ГИБДД.

«Главная цель создания Маркетплейса ВИБ — представление всей конкурсной массы должников-банкротов в понятном и доступном виде», — сказано на сайте ФНС.

В каждом объявлении на ВИБ есть опция «Связаться». Там можно оставить свои контактные данные для получения детальной информации по интересующему объекту. На таком маркетплейсе работают агенты, которые помогут с оформлением сделки.

Также имущество банкротов продается на следующих площадках: МЭТС (Межрегиональная Электронная Торговая Система), Российский аукционный дом, Центр дистанционных торгов.