У Роструда появился канал в мессенджере MAX

Подписчики канала смогут узнать про изменения трудового законодательства, получать инструкции и рекомендации, а также следить за новостями Роструда.

3 октября 2025 года Роструд запустил канал в мессенджере MAX. Ведомство будет публиковать информацию об изменениях в трудовом законодательстве и не только.

Пользователи смогут:

узнавать последние новости Роструда;

получать полезные инструкции и рекомендации;

следить за изменениями в трудовом законодательстве.

«Роструд официально запустил канал в MAX — российском мессенджере нового поколения», — сказано в телеграм-канале ведомства.

Недавно мы писали, что в мессенджере MAX уже больше 40 млн пользователей.