У Роструда появился канал в мессенджере MAX
Подписчики канала смогут узнать про изменения трудового законодательства, получать инструкции и рекомендации, а также следить за новостями Роструда.
3 октября 2025 года Роструд запустил канал в мессенджере MAX. Ведомство будет публиковать информацию об изменениях в трудовом законодательстве и не только.
Пользователи смогут:
узнавать последние новости Роструда;
получать полезные инструкции и рекомендации;
следить за изменениями в трудовом законодательстве.
«Роструд официально запустил канал в MAX — российском мессенджере нового поколения», — сказано в телеграм-канале ведомства.
Недавно мы писали, что в мессенджере MAX уже больше 40 млн пользователей.
