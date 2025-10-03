ЦОК КПП МП 03.10 Мобильный в1
У Роструда появился канал в мессенджере MAX

Подписчики канала смогут узнать про изменения трудового законодательства, получать инструкции и рекомендации, а также следить за новостями Роструда.

3 октября 2025 года Роструд запустил канал в мессенджере MAX. Ведомство будет публиковать информацию об изменениях в трудовом законодательстве и не только.

Пользователи смогут:

  • узнавать последние новости Роструда;

  • получать полезные инструкции и рекомендации;

  • следить за изменениями в трудовом законодательстве.

«Роструд официально запустил канал в MAX — российском мессенджере нового поколения», — сказано в телеграм-канале ведомства.

Недавно мы писали, что в мессенджере MAX уже больше 40 млн пользователей.

