Минэкономики подготовило коэффициенты-дефляторы на 2026 год по УСН, ПСН, НДФЛ и др.
Для УСН предлагается ввести коэффициент 1,090, для НДФЛ – 2,842.
Минэкономикразвития опубликовало проект приказа об установлении коэффициентов-дефляторов на 2026 год.
Предлагается установить такие коэффициенты:
Коэффициент-дефлятор
Налог/сбор
1,090
УСН
1,253
ПСН
2,842
НДФЛ
1,520
Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья
2,165
Торговый сбор
1,183
Сбор за пользование объектами животного мира и объектами водных биоресурсов
