Налоги, взносы, пошлины

Минэкономики подготовило коэффициенты-дефляторы на 2026 год по УСН, ПСН, НДФЛ и др.

Для УСН предлагается ввести коэффициент 1,090, для НДФЛ – 2,842.

Минэкономикразвития опубликовало проект приказа об установлении коэффициентов-дефляторов на 2026 год.

Предлагается установить такие коэффициенты:

Коэффициент-дефлятор

Налог/сбор

1,090

УСН

1,253

ПСН

2,842

НДФЛ

1,520

Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья

2,165

Торговый сбор

1,183

Сбор за пользование объектами животного мира и объектами водных биоресурсов

