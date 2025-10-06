ЦОК Премиум 02.10 Мобильная
УСН

❗ Льготные пониженные ставки УСН в регионах могут ограничить, чтобы не было фиктивной миграции бизнеса

Власти хотят снизить масштабы фиктивной налоговой миграции предпринимателей в регионы РФ с льготными ставками по упрощенке. Будет единая федеральная ставка для всех.

Правительство готовит поправки, которые ограничат регионы в возможности самостоятельно устанавливать льготные ставки налога для предпринимателей на УСН.

Сейчас региональные власти могут снизить ставку до 1% при объекте налогообложения «Доходы» и до 5%, если действует схема «Доходы минус расходы». Изменения предусматривают, что минимальный порог будет установлен на федеральном уровне. Об этом пишет РБК.

Ожидается, что нововведения позволят исключить различия между регионами и пресечь фиктивную регистрацию бизнеса в городах с наиболее выгодными условиями.

Недавно мы писали, что несмотря на запрет Минфина применять пониженные ставки по УСН в течение трех лет после переезда, в регионах со льготами все равно продолжают регистрироваться.

