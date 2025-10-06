❗ Льготные пониженные ставки УСН в регионах могут ограничить, чтобы не было фиктивной миграции бизнеса
Правительство готовит поправки, которые ограничат регионы в возможности самостоятельно устанавливать льготные ставки налога для предпринимателей на УСН.
Сейчас региональные власти могут снизить ставку до 1% при объекте налогообложения «Доходы» и до 5%, если действует схема «Доходы минус расходы». Изменения предусматривают, что минимальный порог будет установлен на федеральном уровне. Об этом пишет РБК.
Ожидается, что нововведения позволят исключить различия между регионами и пресечь фиктивную регистрацию бизнеса в городах с наиболее выгодными условиями.
Недавно мы писали, что несмотря на запрет Минфина применять пониженные ставки по УСН в течение трех лет после переезда, в регионах со льготами все равно продолжают регистрироваться.
❄️Приглашаем на IX Всероссийскую бухгалтерскую конференцию Бух.Совет 2026, которая пройдет 11-12 декабря 2025 года в Москва-Сити. Обсудим самые важные налоговые изменения 2025 и 2026 года.
На конференции вас будут ждать выступления топовых спикеров, предновогодний фуршет, общение с коллегами и экспертами.
Мероприятие будет с рассадкой, сейчас у вас есть возможно выбрать максимально удобное место. Забронируйте место на главном бухгалтерском событии зимы уже сейчас!
Начать дискуссию