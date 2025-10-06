Минфин: пассажирские перевозки по нерегулируемым тарифам не освобождаются от НДС

Перевозчики по нерегулируемым тарифам могут учесть в цене проезда в том числе налог.

Минфин разъяснил, применяется ли освобождение от НДС к услугам пассажирской перевозки автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам.

В письме от 23.07.2025 № 03-07-07/71335 ведомство указало, что от НДС освобождается перевозка пассажиров городским пассажирским транспортом общего пользования (кроме такси и маршрутного такси).

К услугам по перевозке пассажиров городским пассажирским транспортом общего пользования относятся услуги по их перевозке по единым условиям перевозок пассажиров по единым тарифам за проезд, установленным органами местного самоуправления, в том числе с предоставлением всех льгот на проезд, утвержденных в установленном порядке.

Эта норма также освобождает от НДС перевозки пассажиров морским, речным, железнодорожным или автомобильным транспортом в пригородном сообщении, если перевозят пассажиров по единым тарифам с предоставлением всех установленных льгот на проезд.

Но закон об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (от 13.07.2015 № 220-ФЗ) устанавливает, что перевозки пассажиров по муниципальным и межмуниципальным маршрутам могут осуществляться как по регулируемым, так и нерегулируемым тарифам.

Регулируемые тарифы устанавливают органы госвласти субъекта РФ или местного самоуправления. Обычно они являются социальными, то есть ниже себестоимости перевозки. При перевозке по таким тарифам пассажирам предоставляют все льготы.

Также регулируемые тарифы, как правило, фиксированы и обязательны для любых предприятий на регулярных маршрутах.

Регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам — с применением тарифов, установленных на усмотрение юрлиц и ИП, которым предоставлено право на перевозки по данным маршрутам.

Такие перевозчики вправе устанавливать экономически обоснованные тарифы на перевозку пассажиров с учетом всех затрат, включая расходы на налогообложение. При этом местные власти могут давать отдельным категориям граждан льготы на проезд по нерегулируемым тарифам при условии согласования с перевозчиком размеров компенсации недополученных доходов.

Учитывая все это, освобождение от НДС пассажирских перевозок по нерегулируемым тарифам не предусмотрено, указал Минфин.

Подробнее о том, кому положены льготы по НДС и как их получить, расскажем на онлайн-курсе «НДС: расчет, декларация, 1С». Вы научитесь рассчитывать НДС по разным ставкам, правильно заполнять декларацию, вести учет НДС на ОСНО и УСН, отражать операции в книге учета покупок и продаж и работать в 1С.

Цена курса со скидкой 69%: 4 900 руб. вместо 16 000 руб. Осталось 3 курса по этой цене.

Купить курс

Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».