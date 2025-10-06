🛂 Из-за этих ошибок в загранпаспорте россияне остаются без отдыха

Если текст написан не в графе, а прямо на названии графы – могут возникнуть проблемы на пограничных постах или в отелях.

Десятки россиян не смогли попасть на заграничные курорты в 2025 году из-за наползания текста в загранпаспорте.

Такие документы выдавали в начале сентября: текст в них написан не под графами «пол», «гражданство», «дата выдачи», а сверху на них, сообщил ТГ-канал «SHOT»

Некоторые туристы даже не смогли вылететь: в погранпункте заявили, что такие паспорта недействительны и считаются тяжело читаемыми и дефектными.

С такими ошибками туристов не пускают Турция, ОАЭ, Таиланд.

В некоторых случаях проблемы с загранпаспортами замечали сами туроператоры и рекомендовали заменить документы.

Также были случаи, когда туристы попадали в страну назначения, но проблемы начинаются в отелях. Сотрудники не могли разобрать данные при сканировании документов и просили туристов самих заполнить все документы, чтобы не было ошибок.