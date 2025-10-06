Должникам из регионов с военным положением хотят дать отсрочку по уплате долгов

Жители регионов России, где введено военное положение, могут получить отсрочку по долгам на 10 дней, но депутаты считают, что этого мало.

6 октября 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому жители регионов с военным положениям получат отсрочку по долгам.

Отсрочку по погашению задолженности получат жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, где введено военное положение, а также в Белгородской, Брянской и Курской областях, где действует режим контртеррористической операции.

Должники, которые оказались в трудной жизненной ситуации, не имеют возможности погашать задолженность. Сейчас закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ разрешает отложить исполнительное взыскание, но на срок не более 10 дней. Депутаты считают, что этого срока недостаточно.

«Принятие и реализация законопроекта позволят защитить права должников <…>. Одновременно будет снижена нагрузка на сотрудников органов принудительного исполнения, связанная с необходимостью многократного вынесения постановлений об отложении исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения каждые 10 дней», — сказано в пояснительной записке.

Однако законопроект не позволит приостановить исполнительные производства по алиментам, возмещению вреда жизни или здоровья, а также по требования, которые возникли в результате коррупционных нарушений.