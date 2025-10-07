Для приоритетных проектов смягчат условия госэкспертизы

Государственную экспертизу для проектов капстроительства по поручению Президента или главы Правительства можно будет пройти без сведений о финансировании.

Владимир Путин поручил изменить законодательство, чтобы госэкспертизу для некоторых объектов капитального строительства можно было проводить без сдачи сведений об источнике и размере финансирования.

«Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих возможность непредставления сведений об источнике и размере финансирования для проверки достоверности определения сметной стоимости строительства при проведении государственной экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и (или) результатов инженерных изысканий, необходимых для ее подготовки, в случае наличия поручения Президента РФ или Председателя Правительства РФ», — говорится в поручении.

Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин, срок исполнения – 2 февраля 2026 года.