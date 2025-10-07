Власти решили взяться за неформально занятых — якобы безработных

Из числа официально неработающих россиян хотят исключить неформально занятых. Этот вопрос поднял губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

По его словам, в Ставропольском крае официально не работает 1,5 млн человек, из которых около 350 тыс. – люди в возрасте от 23 до 60 лет, которые на самом деле работают.

«То есть фактически 5 млрд рублей мы платим за тех людей, которые работают», — заявил Владимиров.

Он считает, что налоговая инспекция вместе с прокуратурой и МВД должны на 50% сократить неработающее население.

О том, что есть люди, которые получают реальные доходы, находясь в сговоре с работодателем, заявил также губернатор Костромской области Сергей Ситников.

«В этой связи убедительно прошу рассмотреть задачу не только для Министерства труда и социальной защиты, а для Налоговой службы, для МВД, потому что это латентные формы правонарушений», — сказал он.

Губернатор считает, что если вопросом займутся три федеральные структуры, проблема будет решена.

Ранее Валентина Матвиенко заявила, что безработные должны платить по 45 тысяч рублей в год на ОМС.