Кредитование

Законопроект об ужесточении выдачи микрозаймов приняли в первом чтении

С 2026 года нельзя будет иметь больше двух договоров о потребительском кредите полной стоимостью более 200% годовых каждый.

Госдума приняла в первом чтении депутатский законопроект, ужесточающий правила выдачи потребительских займов микрофинансовыми организациями.

С 1 июля 2026 года россиянам разрешат иметь одновременно не более двух договоров займа с полной стоимостью более 200% годовых каждый.

С 1 января 2027 останется только один договор с полной стоимостью более 100% годовых.

Также при получении нового займа вводится период охлаждения: три дня после погашения старого. Предельный размер переплаты по займам ограничивается 100% годовых.

Также увеличат предельный размер займа юрлицам и ИП: с 5 до 15 млн рублей.

Один из авторов инициативы, глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков, ранее пояснял, что правило «один заем в одни руки» вводят для защиты прав людей, попадающих в цепочки кредитов, когда новый оформляется для погашения уже действующего либо с коротким интервалом.

ЦБ ко второму чтению предлагает уточнить сроки вступления в силу норм законопроекта.

