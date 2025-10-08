Законопроект об ужесточении выдачи микрозаймов приняли в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении депутатский законопроект, ужесточающий правила выдачи потребительских займов микрофинансовыми организациями.

С 1 июля 2026 года россиянам разрешат иметь одновременно не более двух договоров займа с полной стоимостью более 200% годовых каждый.

С 1 января 2027 останется только один договор с полной стоимостью более 100% годовых.