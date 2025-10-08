Законопроект об ужесточении выдачи микрозаймов приняли в первом чтении
Госдума приняла в первом чтении депутатский законопроект, ужесточающий правила выдачи потребительских займов микрофинансовыми организациями.
С 1 июля 2026 года россиянам разрешат иметь одновременно не более двух договоров займа с полной стоимостью более 200% годовых каждый.
С 1 января 2027 останется только один договор с полной стоимостью более 100% годовых.
Также при получении нового займа вводится период охлаждения: три дня после погашения старого. Предельный размер переплаты по займам ограничивается 100% годовых.
Также увеличат предельный размер займа юрлицам и ИП: с 5 до 15 млн рублей.
Один из авторов инициативы, глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков, ранее пояснял, что правило «один заем в одни руки» вводят для защиты прав людей, попадающих в цепочки кредитов, когда новый оформляется для погашения уже действующего либо с коротким интервалом.
ЦБ ко второму чтению предлагает уточнить сроки вступления в силу норм законопроекта.
