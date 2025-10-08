👶 В страховом стаже будут учитывать все периоды ухода за каждым ребенком

Минтруд готовит законопроект 2025 об учете в страховом стаже ухода за всеми детьми, даже если была двойня или тройня.

В страховом стаже будут учитываться все периоды ухода за каждым ребенком, в том числе если у матери двойня или тройня. Такие поправки в законодательство подготовит Минтруд, рассказал глава ведомства Антон Котяков.

Сейчас Госдума рассматривает законопроект Минтруда, согласно которому в страховом стаже будут учитывать все периоды отпуска по уходу за ребенком. Депутаты предложили учитывать уход за каждым ребенком, даже если у матери двойня или тройня.

«Мы договорились с нашим комитетом профильным комитетом по труду, что мы сформируем пакет поправок к нашему законопроекту ко второму чтению. И в рамках этих поправок мы планируем как раз учитывать периоды при рождении двойни сразу за двоих детей», — заявил Котяков.

Сейчас в страховой стаж, кроме периодов работы, включают время ухода за ребенком до полутора лет, но с ограничением. Засчитают в стаж уход на протяжении 6 лет суммарно, что позволяет учитывать уход лишь за 4 детьми. По новым правилам будут засчитывать период ухода за любым количеством детей.