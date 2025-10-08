Все, что нужно знать о ПСН и УСН в 2026 году: новые материалы недели в подписке Клерк.Плюс
В 2026 году для малого бизнеса меняются правила. Патентная система и УСН — два популярных спецрежима — меняют условия применения, лимиты и требования к учету.
Эксперт Елена Шедис провела вебинар «Патент и УСН в 2026 году: новые правила, раздельный учет и легальная оптимизация», а редакция подготовила понятный конспект с материалами спикера, документами и полезными скринами. Читайте или смотрите видео.
Узнаете, когда нужно сдавать нулевку по УСН, даже если вся деятельность идет на патенте.
Разберетесь, как считать ПВД и что делать, если меняются физические показатели.
Получите готовые ответы на вопрос — сколько книг дохода вести, если патентов несколько.
Поймете, можно ли продавать маркированный товар на патенте, и где бухгалтеры чаще всего ошибаются при совмещении режимов.
Как платить компенсацию за личный автомобиль
Если сотрудник ездит по делам компании на своей машине, ему нужно оформить компенсацию. Как это сделать и какие налоги следует уплатить — мы сделали удобную таблицу, где сразу видно: что относится к НДФЛ, что к страховым взносам, а где действует лимит только для налога на прибыль.
Как изменится форма 3-НДФЛ за 2025 год
Собрали ключевые изменения и объяснили простыми словами, чтобы вы заранее знали, к чему готовиться.
