Адвокаты смогут применять УСН для другой деятельности

Уточнят норму НК РФ о запрете работать на УСН адвокатам, учредившим адвокатские кабинеты и иные формы адвокатских образований.

По действующим нормам применять УСН не могут нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, а также иные формы адвокатских образований: подп. 10 п. 3 ст. 346.12 НК.

Эту норму хотят уточнить. Правительственный законопроект о налоговых изменениях вносит поправку в НК: ограничение на применение УСН не будет распространяться на предпринимательскую деятельность ИП, не связанную с адвокатской деятельностью.

Ранее Верховный Суд указал, что НК не запрещает применять УСН лицам, зарегистрированным в качестве ИП, в предпринимательской деятельности, не связанной с адвокатской, если у таких ИП есть статус адвоката (определение от 24 апреля 2023 г. № 305-ЭС22-27144 по делу № А40-68033/2022).

Поправки в НК уберут двойное толкование нормы.

Подробнее о том, как вести учет на спецрежиме, уплачивать налоги и заполнять декларацию, расскажем на онлайн-курсе «Главбух на УСН-2025: от учета и отчетности до 1С». Вы узнаете, как рассчитывать зарплату и страховые взносы, кому положены льготы, научитесь составлять отчетность в 1С, оформлять кассовые чеки и работать с ЭДО с 1 сентября 2025 года.

Цена сейчас со скидкой 69%: 4 900 рублей вместо 15 950 рублей. Осталось 3 курса по этой цене.

Купить курс

Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».