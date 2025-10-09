Подтвердить возраст покупатели ВкусВилл смогут через MAX

Возраст можно подтверждать через цифровой ID. Опция доступна в нескольких регионах России.

В пяти магазинах «ВкусВилл» в Москве можно подтвердить возраст через мессенджер MAX.

«Подтвердить возраст с помощью мессенджера при покупке продукции 18+ можно в пяти торговых точках "ВкусВилл" в Москве. В дальнейшем количество магазинов, где можно будет подтвердить совершеннолетие через MAX, увеличится», — говорится в сообщении пресс-службы мессенджера.

Цифровой ID – это аналог бумажных документов, который позволяет подтвердить статус студента, многодетного родителя. Можно подтвердить возраст: например, при покупке товаров для взрослых.

Чтобы подтвердить покупку через MAX, нужно отсканировать товар с возрастным ограничением на кассе самообслуживания, выбрать на экране опцию «Подтверждение возраста через приложение MAX» и поднести QR-код цифрового ID к считывателю. Звать консультанта для подтверждения возраста не придется.

Для создания цифрового ID придется обновить приложения MAX и Госуслуги до последней версии. В разделе «Профиль» выбрать «Цифровой ID» и нажать на кнопку «Создать», дать согласие на «Вход по лицу или отпечатку пальца», нажать «Перейти в Госуслуги», дать согласие на обработку персданных и подтверждение личности по биометрии: очно или по загранпаспорту онлайн, сделать селфи. После этого придет подтверждение, что цифровой ID готов.

Технологию также тестируют в магазинах «Магнит», «Пятерочка» и «Перекресток». Подтвердить возраст на кассах самообслуживания через MAX можно в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Челябинской области и Краснодаре.