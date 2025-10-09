Роструд: может ли работник взять отгул в командировке

Отгул за работу в выходной придется предоставить в любое удобное для работника время.

Сотрудник в командировке попросил дать ему заработанные до командировки отгулы на несколько рабочих дней. Может ли работодатель не давать отгул, спросили на сайте Онлайнинспекции.рф.

«Работодатель обязан предоставить отгулы в удобное для работника время», — ответил Роструд.

Это предусмотрено ст. 153 ТК: по желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, он может взять другой день отдыха. Использовать этот день можно в течение одного года со дня работы в выходной либо присоединить к отпуску.