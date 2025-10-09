Минфин: что будет доходом цессионария на УСН по договору займа
В письме от 20.08.2025 № 03-11-11/81396 Минфин разъяснил правила учета дохода для цессионария на УСН, который приобрел право требования долга по договору цессии.
В доходе на УСН учитывают доходы от реализации товаров (работ, услуг) (п. 1 ст. 248 НК) и внереализационные доходы, определяемые по ст. 249 и ст. 250 НК.
Особенности определения налоговой базы при уступке (переуступке) права требования установлены ст. 279 НК.
Налогооблагаемый доход (выручка) от реализации финансовых услуг – это стоимость имущества, причитающегося этому налогоплательщику при последующей уступке права требования или прекращении соответствующего обязательства (п. 3 ст. 279 НК).
Поэтому доходом цессионария (нового кредитора) на УСН будет вся сумма средств, которую ему должны по приобретенному праву требования по договору займа. Это сумма основного долга и проценты, начисленные до переуступки.
