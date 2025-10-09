Решать вопрос о доплате за выслугу лет работодатель вправе раз в год

На сайте Онлайнинспекции.рф рассказали о ситуации: на предприятии есть положение о доплате за выслугу лет, где указано, что комиссия собирается раз в год по состоянию на 1 января и устанавливает доплату за выслугу тем, у кого на тот момент данное право возникло.

До следующей комиссии (через год) перерасчет не проводят. Является ли такой порядок нарушением прав работников, спросил пользователь.

«Полагаем, что нарушений закона в описанной ситуации не будет», — ответил Роструд.

Работодатель вправе разработать систему оплаты труда, соответственно, порядок и условия проведения тех или иных выплат по своему усмотрению. Это предусмотрено ч. 1 ст. 135 ТК.

