Роскомнадзор: как платить рекламный сбор, если срок выпал на выходной

Если последний день уплаты приходится на нерабочий день – срок переносится на следующий рабочий день.

Роскомнадзор в своем письме от 03.10.2025 № 03-512062 рассказал о порядке уплаты сбора с доходов от рекламы в интернете, если крайний срок выпадает на выходной день.

Сбор с доходов от распространения рекламы в интернете в размере 3% от суммы дохода платят не позднее 5-го числа 3-го месяца квартала, следующего за платежным периодом. Платят этот сбор рекламораспространители и операторы рекламных систем.

Расчет сроков регулирует гл. 11 ГК. Согласно ст. 193 ГК, если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Для рекламного сбора это правило тоже действует.