💥 С 2027 года упростят налогообложение имущества организаций

29 сентября 2025 года кабмин внес в Госдуму законопроект с масштабными изменениями в НК, который в том числе предлагает отменить обязанность российских организаций:

самостоятельно рассчитывать налог на имущество;

направлять в налоговую уведомление о рассчитанных авансовых платежах по налогам в отношении транспортных средств и объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется исходя из кадастровой стоимости.

Изменение предлагают ввести в действие с налогового периода 2027 года.

Это снизит административную нагрузку на подачу отчетности для 630 тыс. юрлиц.

Для уплаты этих налогов налоговики будут ежеквартально присылать сообщения о суммах налоговых платежей, включая сведения об объектах налогообложения, налоговой базе, льготах, сроках уплаты, реквизиты для перечисления налогов на ЕНС.

Для этого продлят на один месяц предельный срок уплаты организациями авансовых платежей по налогам — начиная с первого отчетного периода 2027 года, сообщает ФНС.

Также уточнят порядок освобождения от налогообложения ТС, зарегистрированных на сельхозтоваропроизводителей. Налоговая льгота для тракторов, комбайнов, самоходных машин для перевозки и внесения минеральных удобрений, спецтехники, используемой при сельхозработах для производства сельхозпродукции, будет применяться в течение всего налогового периода независимо от срока их фактического использования в календарном году.

Кроме того, продлят до 15 февраля срок формирования властями перечней объектов торгово-офисной недвижимости, налоговая база по которым определяется по кадастровой стоимости. Это позволит формировать актуальный перечень с включением объектов, поставленных на кадастровый учет в предыдущем календарном году.