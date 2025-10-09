ЦОК ОК ФСБУ 09.10 Мобильная
Утвердили план развития конкуренции на 2026-2030 годы

Кабмин хочет обеспечить равный доступ к госзакупкам и пресечь картельные сговоры.

Правительство утвердило Национальный план развития конкуренции на 2026-2030 годы.

Распоряжение от 8 октября 2025 года № 2816-р опубликовано на сайте кабмина.

В плане сделан акцент на создании информационных систем и цифровых сервисов.

Предусмотрены такие мероприятия:

  • внедрение единой информационно-аналитической системы тарифного регулирования в работу региональных органов власти, контролирующих госрегулирование тарифов на товары и услуги;

  • запуск новых модулей государственной ГИС «Антикартель»;

  • создание и запуск с 2028 года цифрового сервиса по подбору земельных участков для ведения сельхозработ;

  • завершение цифровизации процедур обжалования госзакупок для отдельных видов юрлиц – к 2030 году планируется переход к подаче 100% таких жалоб в электронной форме;

  • подготовка предложений по обеспечению равного доступа дилеров и независимых станций техобслуживания к информации, необходимой для ремонта и обслуживания автомобилей;

  • создание портала со сведениями о спросе и предложениях на инновационную, высокотехнологичную продукцию и технологии.

