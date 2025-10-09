🌆 С 1 сентября 2025 минимальную оплату за работу в ночное время регулирует новое постановление Правительства

Кабмин не стал увеличивать минимальный размер повышения оплаты труда за работу ночью, установленный в 2008 году.

С 1 сентября 2025 года начало действовать постановление Правительства от 04.04.2025 № 436, по которому минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время — то есть с 22 часов до 6 часов — составляет 20% часовой тарифной ставки, оклада, рассчитанного за час работы) — за каждый час работы в ночное время.

Это правило будет действовать до 1 сентября 2031 года.

Одновременно признан утратившим силу прежний регламент — постановление кабмина от 22.07.2008 № 554.

