🏋️ Будет больше возможностей для получения социального вычета на фитнес

Предлагается давать налоговый вычет по НДФЛ за расходы на физкультурно-оздоровительные услуги для супругов и родителей.

Минфин предлагает расширить возможности получения соцвычета по НДФЛ по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги. Это предложение содержится в Основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.

Сейчас вычет по расходам на фитнес можно получить за себя, своих детей или подопечных до 18 лет (до 24 лет — для студентов очной формы). Расходы нужно подтвердить, а юрлицо или ИП, которые оказали услуги, должны быть включены в перечень Минспорта.

Минфин предусмотрел в документе, что такой вычет в сумме расходов на физкультурно-оздоровительные услуги будет распространен на услуги, предоставленные супругу (супруге) и родителям налогоплательщика.