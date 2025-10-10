Роструд: нужно ли повторно проходить психиатрическое освидетельствование, так как изменилось законодательство

Работники проходят психиатрическое освидетельствование только при приеме на работу либо если появилось подозрение на противопоказания.

Сотрудник проходил психиатрическое освидетельствование в 2017 году, 5-летний срок истек в 2022 году. Нужно ли проходить освидетельствование повторно в связи с изменениями, внесенными в законодательство приказом Минздрава от 20.05.2022 № 342н, спросили на сайте Онлайнинспекции.рф.

«Не нужно. Работники должны проходить психиатрическое освидетельствование только: при приеме на работу ;

либо в случае выявления при осуществлении обязательного медицинского осмотра врачом-психиатром лиц с подозрением на наличие медицинских противопоказаний», — ответил Роструд.

Это предусмотрено в п. 5 Порядка прохождения обязательного психиатрического освидетельствования. Повторное прохождение не требуется, если работник поступает на работу по виду деятельности, по которому ранее проходил освидетельствование (не позднее двух лет) и по состоянию психического здоровья был пригоден к выполнению указанного вида деятельности.

