Роструд: нужно ли повторно проходить психиатрическое освидетельствование, так как изменилось законодательство
Сотрудник проходил психиатрическое освидетельствование в 2017 году, 5-летний срок истек в 2022 году. Нужно ли проходить освидетельствование повторно в связи с изменениями, внесенными в законодательство приказом Минздрава от 20.05.2022 № 342н, спросили на сайте Онлайнинспекции.рф.
«Не нужно. Работники должны проходить психиатрическое освидетельствование только:
при приеме на работу;
либо в случае выявления при осуществлении обязательного медицинского осмотра врачом-психиатром лиц с подозрением на наличие медицинских противопоказаний»,
— ответил Роструд.
Это предусмотрено в п. 5 Порядка прохождения обязательного психиатрического освидетельствования. Повторное прохождение не требуется, если работник поступает на работу по виду деятельности, по которому ранее проходил освидетельствование (не позднее двух лет) и по состоянию психического здоровья был пригоден к выполнению указанного вида деятельности.
