В нескольких сферах средняя зарплата превысила 200 тыс. рублей
Средние ежемесячные зарплаты в июле 2025 года превысили 200 тыс. рублей в четырех отраслях:
финансы и страхование;
воздушный и космический транспорт;
производство табачных изделий;
добыча нефти и природного газа.
Самые высокие заработные платы получали в сфере финансов и страхования, сообщил Росстат.
Так, у работников сферы финансов и страхования средняя зарплата в июле 2025 составила 221,891 тыс. рублей, что на 11,5% больше, чем в июле 2024.
Сотрудники в сфере воздушного и космического транспорта получали в июле 2025 года в среднем 217,883 тыс. рублей.
В производстве табачных изделий средняя ежемесячная зарплата в июле достигла 206,337 тыс. В сфере добычи нефти и природного газа получали в среднем 200,261 тыс. рублей.
Реальные зарплаты в России в июле 2025 года выросли на 6,6% в годовом выражении. Среднемесячная начисленная номинальная зарплата составила 99,305 тыс. рублей, что больше на 16% год к году.
Научим рассчитывать зарплату, премии и отпускные на курсе профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате». Вы узнаете, как вести налоговый учет, составлять отчетность, вести учет мигрантов и оформлять согласия на сбор персданных с 1 сентября 2025 года.
Цена со скидкой 72%: 8 900 рублей вместо
31 700 рублей. Осталось 2 места по этой цене.
Старт 15 октября.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Начать дискуссию