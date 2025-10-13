В нескольких сферах средняя зарплата превысила 200 тыс. рублей

Самые высокие средние зарплаты в 2025 году получали работники финансов и страхования.

Средние ежемесячные зарплаты в июле 2025 года превысили 200 тыс. рублей в четырех отраслях:

финансы и страхование;

воздушный и космический транспорт;

производство табачных изделий;

добыча нефти и природного газа.

Самые высокие заработные платы получали в сфере финансов и страхования, сообщил Росстат.

Так, у работников сферы финансов и страхования средняя зарплата в июле 2025 составила 221,891 тыс. рублей, что на 11,5% больше, чем в июле 2024.

Сотрудники в сфере воздушного и космического транспорта получали в июле 2025 года в среднем 217,883 тыс. рублей.

В производстве табачных изделий средняя ежемесячная зарплата в июле достигла 206,337 тыс. В сфере добычи нефти и природного газа получали в среднем 200,261 тыс. рублей.

Реальные зарплаты в России в июле 2025 года выросли на 6,6% в годовом выражении. Среднемесячная начисленная номинальная зарплата составила 99,305 тыс. рублей, что больше на 16% год к году.

