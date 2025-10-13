Аккредитованная IT-компания не может применять льготу по страховым взносам, если не было дохода
Если нет дохода – не выполняется условие о доле профильного дохода.
Созданная в июле 2025 года аккредитованная ИТ-компания спросила в чате ФНС – может ли она применять тариф страховых взносов 7,6% с первого дня месяца аккредитации, если доходов по итогам года не будет.
Не может, так как не выполняется условие о доле дохода от профильной деятельности (не менее 70%), пояснили налоговики.
