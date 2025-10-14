👶 Заявление на отпуск по уходу за ребенком пишет отец, а по факту сидит мать: чего ждать от СФР

На практике, у кого из родителей больше зарплата, тот и оформляет отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Бухгалтер приводит такую ситуацию в нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера»:

«Подскажите, у нас в организации уже 4-й отец оформляет отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет. Пишут на пару дней заявление и выходят на работу, а жены сидят дома с детьми. Директор и я задались вопросом: ничего ли нам не будет со стороны Соцфонда. Вроде все согласно законодательству, но количество таких отцов смущает», — пишет Elena.

Коллеги успокаивают, что ничего не будет, и закон разрешает так делать. Более того, сам СФР дает такие рекомендации.

По факту, согласно изменениям в законодательстве с 1 января 2024 года, можно и пособие получать, и работать полный день. Пособия лишить не должны.

Также в ответ пишут, что 4 отца — это не так уж и много: «у нас 11, причем трое вахтовиков».