Роструд объяснил, почему неофициальная работа невыгодна
Роструд объяснил, почему официально трудовые отношения удобнее и выгоднее для работников.
«Официальное трудоустройство — это не просто подпись на документе, а основа стабильности для работника и уверенность в завтрашнем дне. ТК предоставляет официально оформленным работникам целый спектр гарантий, недоступных тем, кто работает “по договоренности”», — отметило ведомство.
Также Роструд развеял распространенные мифы о трудовых отношениях.
Миф
Правда
Работодатель всегда может уволить работника без объяснения причин
Увольнение по инициативе работодателя возможно только по основаниям, предусмотренным ТК. Например, сокращение штата, ликвидация организации, несоответствие работника занимаемой должности и т. д. Работодатель должен указать причину и соблюсти все процедуры.
Если на период отпуска приходится больничный, то отпуск «сгорает»
Если период нетрудоспособности работника приходится на период ежегодного оплачиваемого отпуска, работодатель обязан продлить или перенести этот отпуск на другой срок с учетом пожеланий работника.
Работодатель вправе изменить условия оплаты труда в худшую сторону в одностороннем порядке
Все условия оплаты труда обязательны для включения в трудовой договор, и изменение определенных сторонами условий ТД допускается только по соглашению сторон. Таким образом, работодатель не может принять единоличное решение снизить заработную плату.
Работодатель вправе произвести удержание из зарплаты за выданные средства индивидуальной защиты
Работодатель обязан обеспечить работника СИЗ за счет собственных средств. Помимо прочего, удержания из зарплаты работника по инициативе работодателя производятся исключительно по основаниям, предусмотренным ст. 137 ТК. В иных случаях удержание — только с согласия работника, иначе взыскивается работодателем через суд.
