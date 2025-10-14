Роструд объяснил, почему неофициальная работа невыгодна

Работодатель всегда может уволить работника без объяснения причин

Увольнение по инициативе работодателя возможно только по основаниям, предусмотренным ТК. Например, сокращение штата, ликвидация организации, несоответствие работника занимаемой должности и т. д. Работодатель должен указать причину и соблюсти все процедуры.