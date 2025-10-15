😲 В 2026 году налоговиков собираются массово сокращать

До конца марта 2026 в структуре ФНС сократят 31 тыс. штатных единиц и 16,5 тыс. работающих сотрудников.

В 2026 году штатное расписание всех региональных управлений ФНС (УФНС) сильно сократят.

Оптимизировать собираются 31 тыс. штатных единиц и почти 16,5 тыс. фактически работающих налоговиков. Планируется, что останется ровно 100 тысяч сотрудников во всех структурных подразделениях ФНС, пишет «Фонтанка» со ссылкой на презентацию налоговой службы.

По данным издания, сокращение запланировано для повышения зарплаты оставшимся налоговикам. В презентации указано, что за 15 лет фактическая численность сотрудников территориальных налоговых снизилась с 162 до 118 тысяч человек.

Кроме того, на февраль 2025 в налоговой было 28 тыс. пустующих штатных мест при фактически работающих 118 тысячах.

Численность сотрудников ФНС уменьшалась, хотя добавились новые задачи – туристический налог, акциз на фармсубстанции, реестры майнеров и операторов майнинговой инфраструктуры, государственный информационный реестр воинского учета.

Начиная с 2019 года численность налоговиков уменьшалась со скоростью около 4,5 тыс. человек в год. Причиной этого считают в том числе низкие зарплаты. В 2025 году 49% уволившихся налоговиков назвали низкий доход причиной увольнения.

Согласно презентации, средняя зарплата в ФНС по стране — 87,5 тыс. руб., при этом в госсекторе она составляет 92,1 тыс.

Теперь уровень зарплат налоговиков хотят довести до среднего уровня для чиновников, а потом поднять еще на 20%. Но даже для доведения выплат до 92,1 тыс. в зарплатном фонде ФНС не хватает 22 млрд рублей.

Поэтому проанализировали необходимую численность сотрудников в налоговых и пришли к такому выводу: у 39 региональных управлений есть нехватка людей, а в 45 регионах – избыток.

В первую очередь сокращают незанятые штатные единицы. Так, число вакансий с 28 тыс. на февраль 2025 года к середине лета уже превратилось в 16,8 тыс. Их планируют сокращать и дальше.

Но будут увольнять и работников – около 16,4 тыс. человек.

По итогам оптимизации к апрелю 2026 года у 94 территориальных налоговых фактическая численность работников снизится в среднем на 182 человека, у четырех — вырастет (в среднем на 160), а еще в девяти ничего не поменяется.

УФНС по Петербургу не стала комментировать запрос «Фонтанки», как будет работать налоговая после сокращения на 13% (а в штатных единицах – на 25%), добавило издание.