С 2026 года получить лицензию на продажу алкоголя можно будет быстрее

Законопроект-2025 об упрощении выдачи лицензий на продажу спиртного внесли в Госдуму.

14 октября 2025 года Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается упростить выдачу лицензий на розничную продажу алкогольных напитков.

Процедуру получения лицензии оптимизируют для розничной продажи алкоголя и ее продажи при оказании услуг общепита.

Сроки рассмотрения заявлений сократят с 30 календарных дней до 15 рабочих дней. Продлить сроки можно будет не более чем на 25 рабочих дней (вместо 30).

Также хотят сократить список документов для получения лицензии на розничную продажу алкогольной продукции и розничную продажи спиртного при оказании услуг общественного питания. Информация для получения лицензии будет проверяться лицензирующим органом через систему межведомственного электронного взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти.

Если закон примут, он вступит в силу с 1 марта 2026 года.