💲 Курс доллара, евро и юаня на 16 октября 2025 года
Официальный курс доллара США — 78,83 рубля, евро торгуется за 91,72.
На 16 октября 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара — 78,8390 рубля, курс евро — 96,8.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 16 октября 2025 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
78,8390 рубля
Евро
91,7258 рубля
Юань
11,0216 рубля
По данным на 15 октября 2025 года, официальный курс доллара был 79,9589 рубля, евро — 92,6816, юаня — 11,1190.
Мы писали, что на 15 октября 2025 официальный курс доллара упал ниже 80 рублей. Эксперт ждет подорожания валют до конца 2025 года: когда выгодно покупать доллары и евро — в новости.
