💲 Курс доллара, евро и юаня на 16 октября 2025 года

На 16 октября 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара — 78,8390 рубля, курс евро — 96,8.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 16 октября 2025 года:

Валюта Стоимость Доллар США 78,8390 рубля Евро 91,7258 рубля Юань 11,0216 рубля

По данным на 15 октября 2025 года, официальный курс доллара был 79,9589 рубля, евро — 92,6816, юаня — 11,1190.

Динамика курса доллара на 16.10.2025. Источник: ЦБ.

Мы писали, что на 15 октября 2025 официальный курс доллара упал ниже 80 рублей. Эксперт ждет подорожания валют до конца 2025 года: когда выгодно покупать доллары и евро — в новости.

